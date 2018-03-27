Sosyal Medyada Çıplak Çocuk Fotoğrafları Paylaşan Sapık Tutuklandı

Sosyal Medyada Çıplak Çocuk Fotoğrafları Paylaşan Sapık Tutuklandı

Samsun'da Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım sitesi üzerinden çıplak çocuk fotoğrafları paylaşan sapığı tespit etti. Sapık, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sosyal Medyada Çıplak Çocuk Fotoğrafları Paylaşan Sapık Tutuklandı

Samsun'da sosyal paylaşım sitesi üzerinden çıplak çocuk resimleri paylaşan sapık çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SOSYAL MEDYADA ÇIPLAK ÇOCUK FOTOĞRAFLARI PAYLAŞIYORDU

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden çıplak çocuk resimlerini paylaştığı iddia edilen Samsun'da bir lokantada çalışan E.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan E.B., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.B., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

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YORUMLAR (5)

  • VAY:
    Osmanlının şeriatı tekrar gelsin 600 sene hüküm sürmüş 7 kere hırsızlık olmuş . Laik sistemde 100 senede milyonlarca hırsızlık olmuşş?
    Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
    LAİK: Kudur yobaz laiklikle şeriatla konunun alakası ne ahlak bireye mahsustur
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  • SPY:
    Ben anlamıyorum neden isimleri verilmiyor neden ifşa edilmiyorlar bu yaratıklar tekrar topluma mı kazandırılıcaklar neden ?
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  • VAY :
    Ya siz anlamıyosunuz ya ben anlatamıyom bunların kellesini almadığımız sürece önüne gecemezsiniz .
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