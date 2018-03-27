Sosyal Medyada Çıplak Çocuk Fotoğrafları Paylaşan Sapık Tutuklandı
Samsun'da Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım sitesi üzerinden çıplak çocuk fotoğrafları paylaşan sapığı tespit etti. Sapık, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun'da sosyal paylaşım sitesi üzerinden çıplak çocuk resimleri paylaşan sapık çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
SOSYAL MEDYADA ÇIPLAK ÇOCUK FOTOĞRAFLARI PAYLAŞIYORDU
Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden çıplak çocuk resimlerini paylaştığı iddia edilen Samsun'da bir lokantada çalışan E.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan E.B., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.B., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.
YORUMLAR (5)
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Osmanlının şeriatı tekrar gelsin 600 sene hüküm sürmüş 7 kere hırsızlık olmuş . Laik sistemde 100 senede milyonlarca hırsızlık olmuşş?Cevap Yaz 2 3 Yayından KaldırLAİK: Kudur yobaz laiklikle şeriatla konunun alakası ne ahlak bireye mahsustur2 4 Yayından Kaldır
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aynen cezası idamCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Ben anlamıyorum neden isimleri verilmiyor neden ifşa edilmiyorlar bu yaratıklar tekrar topluma mı kazandırılıcaklar neden ?Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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Ya siz anlamıyosunuz ya ben anlatamıyom bunların kellesini almadığımız sürece önüne gecemezsiniz .Cevap Yaz 18 Yayından Kaldır