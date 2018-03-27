Sosyal Medyadan Çıplak Çocuk Resimleri Paylaşan Şahıs Yakalandı
Samsun’da sosyal paylaşım sitesi üzerinden çıplak çocuk resimleri paylaştığı iddia edilen bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı.
Samsun'da sosyal paylaşım sitesi üzerinden çıplak çocuk resimleri paylaştığı iddia edilen bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım sitesi üzerinden çıplak çocuk resimlerini paylaştığı iddia edilen Samsun'da bir lokantada çalışan E.B.'yi yakalaşarak gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan E.B., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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