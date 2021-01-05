''Genzine kan tadı gelince yalvaracaksın'' sözleriyle eşini ölümle tehdit eden koca, serbest bırakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

''Genzine kan tadı gelince yalvaracaksın'' sözleriyle eşini ölümle tehdit eden koca, serbest bırakıldı

05.01.2021 10:33 | Son Güncelleme: 05.01.2021 10:43
''Genzine kan tadı gelince yalvaracaksın'' sözleriyle eşini ölümle tehdit eden koca, serbest bırakıldı

ORDU'da, boşanma aşamasındaki eşi G.D.'yi (32) sosyal medyadan ölümle tehdit ettiği iddiasıyla Sivas'ta bir otelde yakalanıp, gözaltına alınan A.E.D. (33), adli kontrolle serbest bırakıldı.

ORDU'da, boşanma aşamasındaki eşi G.D.'yi (32) sosyal medyadan ölümle tehdit ettiği iddiasıyla Sivas'ta bir otelde yakalanıp, gözaltına alınan A.E.D. (33), adli kontrolle serbest bırakıldı.

Mesudiye ilçesinde yaşayan A.E.D., 2 çocuğunun annesi ve eşi G.D. ile sorunlar yaşayınca boşanmak istediğini söyleyip, eşyalarını toplayarak, 1 ay önce evden ayrıldı. G.D., bir süre sonra kendisini ölümle tehdit eden eşinden gelmeye başlayan mesajları, sosyal medya hesabından paylaşarak, yardım istedi. Ekipler, SMS ve sosyal medya mesajları gönderen A.E.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

SİVASTA OTELDE YAKALANDIÇalışma kapsamında A.E.D.'nin, Sivas'taki otelde kaldığı tespit edildi. Ekiplerin yaptığı baskında A.E.D., kaldığı odada yakalanarak, gözaltına alındı. A.E.D., sorgusu için Ordu'ya getirildi. A.E.D.'nin jandarmadaki işlemleri sürerken, Vali Tuncay Sonel ise konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Devletimizin ilgili birimleri ile koordineli bir şekilde gereği yapılarak şahıs hakkında yakalama kararı çıkartılmış ve Sivas'ta gece kaldığı otelde yakalanarak gözaltına alınmış, adli işlemler başlatılmıştır" dedi.TEHDİTLER SAVURMUŞÖte yandan A.E.D.'nin, eşine gönderdiği tehdit mesajlarında, 'Boynunu keseceğim. Yemin ederim. Seni öldüreceğim. Havlayan köpek ısırmaz değil mi? İstisnalar kaideyi bozar, bozacak da. Genzine kan tadı gelince yalvaracaksın Allah'a ama çok geç olacak. O iki tane evladımın üzerine başları üzerine yemin ederim kanınla boğularak öleceksin. Her zaman dediğim gibi can yakan canı yanacağı günü beklesin ama sen öleceksin' cümleleri yer aldı.SERBEST BIRAKILDI

Getirildiği Ordu'da jandarmada tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E.D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

''Genzine kan tadı gelince yalvaracaksın'' sözleriyle eşini ölümle tehdit eden koca, serbest bırakıldı
''Genzine kan tadı gelince yalvaracaksın'' sözleriyle eşini ölümle tehdit eden koca, serbest bırakıldı
''Genzine kan tadı gelince yalvaracaksın'' sözleriyle eşini ölümle tehdit eden koca, serbest bırakıldı
''Genzine kan tadı gelince yalvaracaksın'' sözleriyle eşini ölümle tehdit eden koca, serbest bırakıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Demet Akalın Bülent Ersoy Eser Yenenler Yılmaz Erdoğan
Spor Ryan Babel Erol Bulut Fırat Aydınus Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Elazığ Otomobil Kasımpaşa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ''Genzine kan tadı gelince yalvaracaksın'' sözleriyle eşini ölümle tehdit eden koca, serbest bırakıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 10:43:25. #1.15#
title