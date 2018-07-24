Sosyal Medyadan Bikinili Pozlar Paylaşan Hatice'ye Konser Teklifi Yağıyor

Son dönemlerde yaptığı cesur paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Hatice, Vadistanbul AVM'de görüntülendi. Hatice, gazetecilere bikinili paylaşımlarından sonra konser teklifi yağdığını söyledi.

OLAY OLACAĞINI BİLSEYDİM DAHA ÖNCEDEN PAYLAŞIRDIM

Spor yaptıktan sonra yemek yemek için bir restoranta giren şarkıcı Hatice çıkışta, "Paylaştığım fotoğrafların bu kadar olay olabileceğini bilsem daha önce paylaşırdım" dedi.

HAFTAYA KONSERLERE BAŞLIYOR

Hatice, "Popuyu açtı, şansı açıldı" sözleriyle durumun ne kadar ironik olduğunu dile getirdi. Haftaya İstanbul'un çeşitli bölgelerinde konserler vereceğini dile getiren Hatice, yeni albüm çalışmalarının sürdürdüğünü ve çok yakında müzik severlerin beğenisine sunacağını duyurdu.

HAYRANLARINI KIRMADI

Güzel şarkıcı, hayranlarıyla hatıra fotoğrafları çektirdikten sonra aracını valeden teslim alarak Vadistanbul AVM'den ayrıldı.