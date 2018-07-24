Sosyal Medyadan Bikinili Pozlar Paylaşan Hatice'ye Konser Teklifi Yağıyor
Şarkıcı Hatice sosyal medyada paylaştığı bikinili pozlardan sonra kendisine konser teklifi yağdığını söyledi.
Son dönemlerde yaptığı cesur paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Hatice, Vadistanbul AVM'de görüntülendi. Hatice, gazetecilere bikinili paylaşımlarından sonra konser teklifi yağdığını söyledi.
OLAY OLACAĞINI BİLSEYDİM DAHA ÖNCEDEN PAYLAŞIRDIM
Spor yaptıktan sonra yemek yemek için bir restoranta giren şarkıcı Hatice çıkışta, "Paylaştığım fotoğrafların bu kadar olay olabileceğini bilsem daha önce paylaşırdım" dedi.
HAFTAYA KONSERLERE BAŞLIYOR
Hatice, "Popuyu açtı, şansı açıldı" sözleriyle durumun ne kadar ironik olduğunu dile getirdi. Haftaya İstanbul'un çeşitli bölgelerinde konserler vereceğini dile getiren Hatice, yeni albüm çalışmalarının sürdürdüğünü ve çok yakında müzik severlerin beğenisine sunacağını duyurdu.
HAYRANLARINI KIRMADI
Güzel şarkıcı, hayranlarıyla hatıra fotoğrafları çektirdikten sonra aracını valeden teslim alarak Vadistanbul AVM'den ayrıldı.
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Helal para kazanmak en iyisiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Netice iyi olmuş haticeCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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paralar azalıyor heralde mal sergisine başladıCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Haticeyi yakından görmüştüm Caddebostanda. Cidden kadın gibi kadın. Boy endam güzellik. Allah sahibine bağışlasın ne diyim.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ne fantaziler kurdum be..Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır