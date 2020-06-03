Sosyal medyadan başlattığı kampanyayla çocukları mutlu etti
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Sosyal medyadan başlattığı kampanyayla çocukları mutlu etti

Gaziantep'te üniversite öğrencisi Erkan Orhan, bir çocuğun kendisinden oyuncak istemesi üzerine sosyal medyada başlattığı kampanyayla çok sayıda çocuğun yüzünün gülmesini sağladı.

Sosyal medyadan başlattığı kampanyayla çocukları mutlu etti
03.06.2020 11:03 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:12

Gaziantep'te üniversite öğrencisi Erkan Orhan, bir çocuğun kendisinden oyuncak istemesi üzerine sosyal medyada başlattığı kampanyayla çok sayıda çocuğun yüzünün gülmesini sağladı.

Ailesiyle Şahinbey ilçesine bağlı Vatan Mahallesi'nde yaşayan Gümüşhane Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü öğrencisi Erkan Orhan, çocukları mutlu edebilmek için imkanları ölçüsünde etkinlikler düzenliyor.

Tatile geldiği zamanlarda çocuklarla ilgilenip, onlarla oyunlar oynayan, şarkılar söyleyen Orhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasının ardından da çocuklar için faaliyetlerini sürdürmeyi bırakmadı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nda sosyal medyadan kent protokolüne ulaşarak balon ve bayrak temin eden Orhan, çocuklarla çektiği video ve fotoğraflarla da renkli görüntüler oluşturdu.

Geçen eğitim döneminde Erasmus programıyla Polonya'da eğitim gören Orhan, bu sürede 10 Avrupa ülkesini gezerek edindiği arkadaşlarını da çocuklar için bir desteğe dönüştürdü. Orhan, bir çocuğun oyuncak istemesi üzerine sosyal medya hesabı üzerinden başlattığı kampanyayla topladığı oyuncakları da kapı kapı dolaşarak dağıttı.

"209 çocuğun oyuncaklarını teslim ettik"

Erkan Orhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başlattığı kampanyaya arkadaşlarının büyük destek verdiğini söyledi.

Yurt içi ve yurt dışından gelen desteklerle çok sayıda çocuğun yüzünde tebessüm oluşturma şansı bulduklarını anlatan Orhan, şöyle devam etti:

"Sosyal medya hesabımdan yaptığım bu paylaşımları gören Polonya, Belçika, Almanya'daki birçok kişi bana destek oldu. Bu şekilde çocukların istediği oyuncakları aldık. Kapı kapı dolaşıp 209 çocuğun oyuncaklarını teslim ettik. Çocuklar mutlu oldukça ben daha çok mutlu oluyorum. Bir çocuk birkaç liralık bez bebekle dünyalar kadar mutlu olabiliyor. Dağıtım yaparken buna tanık olduk."

Bulundukları mahallede ihtiyaç sahibi ailelerin olduğunu ifade eden Orhan, "Özellikle Suriyeli çocuklardan hiç oyuncakları olmayanlar var. Ramazan ayında da ihtiyaç sahipleri için de ABD ve Almanya'dan maddi yardım geldi. Ailelerimize erzak, yetim çocuklarımıza da bayramlık almıştık." dedi.

Yeterli destek gelmesi durumunda daha çok çocuğa ulaşmayı hedeflediğini aktaran Orhan, "Köylere gidip kırtasiye malzemesi, oyuncak dağıtmak ve yetim çocukların ihtiyaçlarını karşılamak isterim. Çocuklar ve aileler bir mutlu oluyorsa ben bin mutlu oluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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