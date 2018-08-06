Bakan Ziya Selçuk'tan Atama Bekleyen Öğretmenlere Müjde: 100 Gün İçinde 20 Bin Atama Yapacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 100 günlük eylem planını açıklarken "Ülke genelinde 20 bin sözleşmeli öğretmen daha atıyoruz." demişti. Bu açıklamanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Ziya Selçuk, atama bekleyen öğretmenlere müjdeyi verdi.

100 GÜN İÇİNDE 20 BİN ÖĞRETMEN

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "100 gün içinde 20 bin öğretmen ataması yapacağız. Ülkemizde eğitimin gelişmesi için bizleri sürekli cesaretlendiren Cumhurbaşkanımız Sn. @RT_Erdogan'a, destekleri için Hazine ve Maliye Bakanımız @BeratAlbayrak'a @tcmeb ailesi adına şükranlarımı sunuyorum.Hayırlı ve uğurlu olsun."

SOSYAL MEDYADAN TEŞEKKÜR YAĞDI

Bu paylaşımın ardından mevcut atamalara ek olarak 20 bin kontenjan daha açıldığından emin olan öğretmen adayları sosyal medyada Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a teşekkürlerini iletmek için #20BinEkAtamayaTeşekkür hastagi açarak binlerce teşekkür mesajı paylaştı.