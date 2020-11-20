Sosyal medyadan Atatürk'e hakaret iddiasına gözaltı
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Sosyal medyadan Atatürk'e hakaret iddiasına gözaltı

20.11.2020 13:50 | Son Güncelleme: 20.11.2020 13:55

Sosyal medyadan Atatürk'e hakaret iddiasına gözaltı Samsun'da sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı yorumda Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen bir kişi jandarma tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Sosyal medyadan Atatürk'e hakaret iddiasına gözaltı

SAMSUN - Samsun'da sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı yorumda Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen bir kişi jandarma tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kamu dairesinde garson olarak çalıştığı öğrenilen 24 yaşındaki Y.A.'nın Facebook'taki sayfasındaki bir paylaşımın altında Atatürk'e hakaret içeren yorum yazdığı tespit edildi.

İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Y.A. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Y.A., "Benim Facebook hesabıma başkası girip yorum yazmış. Ben yazmadım" dedi.

Sosyal medyadan Atatürk'e hakaret iddiasına gözaltı
Sosyal medyadan Atatürk'e hakaret iddiasına gözaltı
Sosyal medyadan Atatürk'e hakaret iddiasına gözaltı
Sosyal medyadan Atatürk'e hakaret iddiasına gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY

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