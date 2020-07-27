Sosyal medyadan Anıtkabir resmi paylaştı! Akıllara Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "lanet" açıklaması geldi! Milli bayramlarda Mustafa Kemal Atatürk paylaşımı yapan TSK, bu defa rutini bozarak Anıtkabir resmi paylaştı. Paylaşımın hutbeyle ilgili olup olmadığı ise merak konusu.

Sadece milli bayramlarda Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili paylaşımlar yapan TSK, bu kz rtinin dışında bir paylaşım yaptı. (TSK), Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'daki hutbesinin ardından paylaştığı Anıtkabir fotoğrafı dikkat çekti. SOSA MEDYADAN PAYLAŞILDI En son Atatürk paylaşımını 7 ay önce yapan TSK, resmi Instagram hesabından Anıtkabir'in fotoğrafını paylaşıldı. Paylaşımda, #Anıtkabir ve #GaziMustafaKemalAtatürk etiketleri kullanıldı.