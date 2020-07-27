Sosyal medyadan Anıtkabir resmi paylaştı! Akıllara Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "lanet" açıklaması geldi!
Milli bayramlarda Mustafa Kemal Atatürk paylaşımı yapan TSK, bu defa rutini bozarak Anıtkabir resmi paylaştı. Paylaşımın hutbeyle ilgili olup olmadığı ise merak konusu.
Sadece milli bayramlarda Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili paylaşımlar yapan TSK, bu kz rtinin dışında bir paylaşım yaptı. (TSK), Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'daki hutbesinin ardından paylaştığı Anıtkabir fotoğrafı dikkat çekti.
SOSA MEDYADAN PAYLAŞILDI
En son Atatürk paylaşımını 7 ay önce yapan TSK, resmi Instagram hesabından Anıtkabir'in fotoğrafını paylaşıldı. Paylaşımda, #Anıtkabir ve #GaziMustafaKemalAtatürk etiketleri kullanıldı.
NE OLMUŞTU?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'da kılınan cuma namazında yaptığı hutbe konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini vermeden kullandığı ifadeler tepki çekmişti.
Erbaş hutbedeki konuşmasında "Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'yı cami olması için vakfetti. Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı yakar! Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar" ifadeleri Atatürk'ü lanetlediği şeklinde yorumlanmıştı.