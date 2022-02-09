Son dakika haberi | SOSYAL MEDYADAN ALEVİLERE KÜFRE GÖZALTI VE SORUŞTURMA - YENİDEN
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber: Sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada Alevilere yönelik küfürler etmesi nedeniyle gözaltına alınan Yakup Tilki, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada Alevilere yönelik küfürler etmesi nedeniyle gözaltına alınan Yakup Tilki, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Yakup Tilki, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.