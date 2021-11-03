Sosyal medyadan 43 kişinin 479 bin lirasını dolandırdılar

Afyonkarahisar'da sosyal medya üzerinden 43 kişinin 479 bin 457 lirasını dolandıran 2 şahıs sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, emniyete başvuran birçok vatandaş sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişiler tarafından kredi kartı ve banka hesap bilgileri kullanılarak dolandırıldıklarını ifade etti. Bunun üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Dolandırıldığını öne süren 43 kişinin beyanından yola çıkan polis ekipleri, Tuncay Köse ve Zekeriya Tamer isimli kişileri dolandırıcılık yaptıkları iddiası ile gözaltına aldı. Polis yaptığı inceleme de şahısların, mağdurların 479 bin 457 lirasını dolandırdıklarını belirledi. Gözaltındaki şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan şüpheliler ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet