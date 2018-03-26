Sosyal Medyadaki Tek Tırnaklıya Rastlanan Adanalı Firmaların Listesi Asılsız Çıktı

Adana'da bazı firmaların ürünlerinde tek tırnaklı tespit edildiği yönündeki sosyal medyadaki paylaşımların asılsız olduğu bildirildi.

Adana İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, sağlığın ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetlerinin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yürütüldüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, 5996 Sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" ve bu Kanun kapsamında hazırlanan, "Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik" gereğince; laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden; kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulduğu kaydedildi.

Ülke genelinde taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen ve Bakanlığın internet sitesinde 23 Mart 2018 tarihinde kamuoyunun bilgisine sunulan listede Adana'da bulunan firmalara ait bilgilerin de yer aldığı belirtilen açıklamada, "Son günlerde sosyal medyada, basında ve diğer haber kaynaklarında yer alan taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği iddia edilen firma isimlerinin yer aldığı liste asılsız olup resmi kaynaklar haricindeki bu gibi haberlere itibar edilmemesi hususunu kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi. - ADANA