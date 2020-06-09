Sosyal medyadaki silahlı asker uğurlaması görüntülerine inceleme (2)
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Sosyal medyadaki silahlı asker uğurlaması görüntülerine inceleme (2)

ANKARA EMNİYETİNDEN AÇIKLAMA Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada yer alan silahlı asker uğurlaması görüntüleri ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Sosyal medyadaki silahlı asker uğurlaması görüntülerine inceleme (2)
09.06.2020 20:04 | Son Güncelleme: 09.06.2020 20:18

ANKARA EMNİYETİNDEN AÇIKLAMA 

Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada yer alan silahlı asker uğurlaması görüntüleri ile ilgili yazılı açıklama yaptı. 09 Haziran 2020 günü bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarından 'Ankara'da skandal görüntüler! Pompalı tüfek ve tabancayla ateş açtılar' şeklinde yapılan haber ve paylaşımlarla ilgili açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtilerek, "Habere konu görüntülerin 1 Kasım 2017 tarihinde C.F.U. isimli şahsın asker uğurlaması sırasında çekildiği ve bu tarihe kadar herhangi bir ihbar ve şikayete konu olmadığı tespit edilmiştir. 2017 yılına ait görüntülerle ilgili olarak adli soruşturmaya esas olacak şekilde inceleme başlatılmıştır" denildi. 


Kaynak: DHA

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