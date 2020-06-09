Sosyal medyadaki silahlı asker uğurlaması görüntülerine inceleme - Yeniden
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Sosyal medyadaki silahlı asker uğurlaması görüntülerine inceleme - Yeniden

Sayın Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine;'Asker uğurlamasında havaya pompalı tüfek ve tabancayla ateş açtılar' başlığıyla servis ettiğimiz haber, kaynağından yapılan düzeltme ile yeniden verilmiştir.

Sosyal medyadaki silahlı asker uğurlaması görüntülerine inceleme - Yeniden
09.06.2020 19:36 | Son Güncelleme: 09.06.2020 20:32

Sayın Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine;

'Asker uğurlamasında havaya pompalı tüfek ve tabancayla ateş açtılar' başlığıyla servis ettiğimiz haber, kaynağından yapılan düzeltme ile yeniden verilmiştir.

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ANKARA, - ANKARA'da, asker uğurlamak için oluşturulan konvoyda 4 kişinin pompalı tüfek ve tabanca ile havaya ateş ederken çekilen görüntüleri, sosyal medyada yer aldı. 2017 yılında çekildiği öğrenilen görüntüyle ilgili polis inceleme başlattı.

Çankaya ilçesinde 2017 yılında çekilen görüntü, askere giden bir genç için düzenlenen eğlenceye ait. Cep telefonuyla çekilen ve sosyal medyada yer alan görüntüye göre, eğlence sonrası oluşturulan konvoy yola çıktığı anda bir kişinin pompalı tüfek ile havaya ateş açtığı görüldü.  Ardından da motosiklet üzerinde seyreden başka bir kişi, pompalı tüfeği alıp, ateş etmeyi sürdürdü. Konvoydaki ayrı 2 otomobilde bulunan 2 kişi de hareket halindeki araçların penceresinden peş peşe tabancayla ateş açtı. Çocukların da bulunduğu konvoyda ateşlenen silahların, mahallede paniğe neden olduğu görüldü. Çankaya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, sosyal medyada tepki çeken görüntüyle ilgili inceleme başlattığı belirtildi.


Kaynak: DHA

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