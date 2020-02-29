Sosyal medyadaki şehit provokasyonlarında 26 kişiye işlem
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Sosyal medyadaki şehit provokasyonlarında 26 kişiye işlem

Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında 33 kahramanın şehit olmasının ardından sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapan 26 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

29.02.2020 09:19 | Son Güncelleme: 29.02.2020 09:19
Sosyal medyadaki şehit provokasyonlarında 26 kişiye işlem

'nin İdlib bölgesinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında 33 kahramanın şehit olmasının ardından sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapan 26 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Şahıslardan 4'ü gözaltına alındı.


Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İdlip'de düzenlenen hava saldırısında 33 askeri şehit olmasının ardından sosyal medya üzerinden provokatif eylem ve paylaşımlarda bulunan 26 kişinin tespit edildiği duyuruldu. Açıklamada, sosyal medyada halkı galeyana getirmek amacıyla asılsız paylaşımlarda bulunarak provokatif eylemler içerisinde olduğu belirlenen 26 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı da belirtildi.


Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurum ve organlarını aşağılamak suretiyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçlarından işlem başlatılan 26 kişiden 4'ünün gözaltına alındığı belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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