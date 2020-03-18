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Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Güncel

Sosyal medyadaki o görüntülere Soylu ve Gül'den tepki

AVRUPA'dan gelen Türk vatandaşlarının yurtlara götürülmesi sırasında yaşanan ve sosyal medyaya yansıyan görüntüler ile ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

18.03.2020 09:04 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:04
Sosyal medyadaki o görüntülere Soylu ve Gül'den tepki

AVRUPA'dan gelen Türk vatandaşlarının yurtlara götürülmesi sırasında yaşanan ve sosyal medyaya yansıyan görüntüler ile ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. 

BU İHMAL KABUL EDİLEMEZ 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Fransa'dan gelen iki yolcu Kıbrıs aktarmalı olarak uçağa bindirilmiş ancak son gelen yolcularla ilgili böyle bir transit uygulamamız yok. Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor. Yolcular karantinaya alınıyor. 14 gün sonra Kıbrıs'a göndereceğiz" dedi. 

Olayla ilgili olarak ihmalin kabul edilemeyeceğinin altını çizen Bakan Soylu, "Burada ihmal kabul edilemez. Kimseye ayrıcalık tanınamaz. Tarafımızca araştırılıp, sorumlular tespit edilip gereği yerine getirilecektir. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar" dedi. 

ADALET BAKANI GÜL, "HUKUKİ GEREKEN YAPILACAKSosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise,"Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili olarak hukuk gerekeni yapacaktır. Bu konuda hiçbir taviz, hiçbir istisnai muamele kabul edilemez. Kanun önünde herkes eşittir. Olayın takipçisiyiz" dedi.


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Kaynak: DHA

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