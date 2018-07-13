Sosyal Medyadaki İnfaz Görüntüleri Kan Dondurdu!
Nijerya'da çekildiği tahmin edilen infaz görüntüleri kan dondurdu. Asker kıyafetli silahlı adamlar küçük çocukları kadını acımadan kurşuna dizdi.
Nijerya'da Boko Haram terör örgütü tarafından çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medya bomba etkisi yarattı. Asker kıyafeti giyen teröristler 2 kadını yanındaki küçük çocuklarıyla birlikte kurşuna dizerek infaz etti.
GÖZLERİNİ KIRPMADAN ÖLDÜRDÜLER
Teröristler, 2 genç kadını ve çocuklarını kaçırıp infaz edecekleri bölgeye götürdü. Ardından ağır makineli silahlarla 2 genç kadını ve çocuklarını gözlerini kırpmadan öldürdüler.
SOSYAL MEDYA KULLANICILARI NEFRET KUSTU
Sosyal medya kullanıcılarının görüntüler karşısında adeta kanı dondu. Yorumlarda "İnsanlık buna susuyorsa ben insan değilim. Bu zulüme sessiz kalan Müslümanlar ahiretinizi kurtaracağınıza mı inanıyorsunuz" yorumunda bulundu.
YORUMLAR (41)
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Zalimler için yaşasın cehennemCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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Batinin demokrasisi ishte boyle. Silah ver halki bibirine dushurmek.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Allah belanizi versin. . . ha ISID ha elkaide Allah topunuzun belasini versin. . . . 5 para etmez Yahudi siyonist köpek pislikleri. . . bu Dünyada soyunuz silinecek. . . . Insanlarin Kafalarini keserler bebeklere ates acarlar. . . neredesin AllahimCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Yarabbim sen bilirsinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Çocuklara nasıl kıyar bunlar aklım almıyor Allahım nasıl müsade ediyorsun bunlara ey kurban olduğum neden ????Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır