Sosyal Medyadaki İnfaz Görüntüleri Kan Dondurdu!

Nijerya'da Boko Haram terör örgütü tarafından çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medya bomba etkisi yarattı. Asker kıyafeti giyen teröristler 2 kadını yanındaki küçük çocuklarıyla birlikte kurşuna dizerek infaz etti.

GÖZLERİNİ KIRPMADAN ÖLDÜRDÜLER

Teröristler, 2 genç kadını ve çocuklarını kaçırıp infaz edecekleri bölgeye götürdü. Ardından ağır makineli silahlarla 2 genç kadını ve çocuklarını gözlerini kırpmadan öldürdüler.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI NEFRET KUSTU

Sosyal medya kullanıcılarının görüntüler karşısında adeta kanı dondu. Yorumlarda "İnsanlık buna susuyorsa ben insan değilim. Bu zulüme sessiz kalan Müslümanlar ahiretinizi kurtaracağınıza mı inanıyorsunuz" yorumunda bulundu.