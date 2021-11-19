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Sosyal medyadaki fuhuş pazarlığı, siber devriyeye takıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sosyal medyadaki fuhuş pazarlığı, siber devriyeye takıldı Sosyal medyada fotoğraf paylaşıp cinsel ilişki teklifinde bulunan 25 kişi, siber devriye çalışması yapan polis ekiplerince tespit edildi Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şahısları yakalayarak polis merkezine götürdü Isparta'da...

ISPARTA (İHA) - Sosyal medyadaki fuhuş pazarlığı, siber devriyeye takıldı

Sosyal medyada fotoğraf paylaşıp cinsel ilişki teklifinde bulunan 25 kişi, siber devriye çalışması yapan polis ekiplerince tespit edildi

Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şahısları yakalayarak polis merkezine götürdü

ISPARTA - Isparta'da sosyal medya üzerinden fotoğraf paylaşarak cinsel ilişki teklifinde bulunan 25 kişi, polis ekiplerinin sosyal paylaşım sitelerinde yaptıkları siber devriye takıldı. Ekiplerce adresi tespit edilen kişiler, polis merkezine götürülerek adli işleme tabi tutuldu.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş ile Siber Suçlar Şube Müdürlüklerinin koordineli yürütüldüğü çalışmalarda, sosyal paylaşım sitelerinde yapılan siber devriye çalışmaları esnasında, Fatih, Bahçelievler ve Yedişehitler Mahallelerindeki ikametlerinden sosyal medyaya giren ve fotoğraf paylaşarak muhataplarına, cinsel ilişki teklifinde bulunan kişiler tespit edildi. Aralarında kadın, erkek ve trans bireylerin de bulunduğu 25 kişi, ekiplerce yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Şahıslara adli işlem uygulandı.

Sosyal medyadaki fuhuş pazarlığı, siber devriyeye takıldı

Sosyal medyadaki fuhuş pazarlığı, siber devriyeye takıldı

Sosyal medyadaki fuhuş pazarlığı, siber devriyeye takıldı

Sosyal medyadaki fuhuş pazarlığı, siber devriyeye takıldı

Sosyal medyadaki fuhuş pazarlığı, siber devriyeye takıldı

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