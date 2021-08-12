Sosyal medyadaki 'ağaç bağışı' çağrıları için uyarı
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Sosyal medyadaki 'ağaç bağışı' çağrıları için uyarı

Sosyal medyadaki 'ağaç bağışı' çağrıları için uyarı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

JANDARMA Genel Komutanlığı'nca, orman yangınları bahane edilerek sosyal medya hesaplarından yapılan ağaç bağışı çağrılarına yönelik uyarı yapıldı.

JANDARMA Genel Komutanlığı'nca, orman yangınları bahane edilerek sosyal medya hesaplarından yapılan ağaç bağışı çağrılarına yönelik uyarı yapıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından, orman yangınları bahane edilerek yapılan ağaç bağışı çağrılarına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ülkemizde meydana gelen orman yangınlarını bahane ederek 'zarar gören bölgelerin tekrar ağaçlandırılması için sen de destek ol' adı altında sosyal medya üzerinden gelen URL adreslerine lütfen tıklamayın. Bu tür mesajlar sosyal medya hesaplarınızı ele geçirmeye yöneliktir" denildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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