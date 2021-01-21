Sosyal medyada yüksek takipçi sayısına ulaşan kişiler "SOSFED" çatısı altında birleşti

Sosyal medyada yüksek takipçi sayısına ulaşan kişilerin aynı çatı altında birleşmesini sağlamak amacıyla merkezi Sakarya'da bulunan Sosyal Medya Federasyonu (SOSFED) kuruldu.

SOSFED'in kurucu başkanı Cüneyt Barut, yaptığı yazılı açıklamada, 2006 yılından beri fiilen hayatlarında olan sosyal medyanın günümüzde tüm medya araçlarının yerini aldığını savundu.

Kitlelerin ihtiyaçlarına cevap verecek sivil toplum kuruluşlarının bir çatı altında bulunmasının, Türkiye için bu alanın daha efektif ve faydalı olmasını sağlayacağını vurgulayan Barut, "Halk arasında 'fenomen' olarak tabir edilen içerik üreticileri aslında reklamcılığın bir türünü meslek olarak icra etmektedir fakat bu meslek erbaplarının yaptığı işte kalifikasyonu arttırabileceği, herhangi bir sorunu olması halinde kapısını çalabileceği meslek örgütü yoktur. Tohumlarını attığımız bu federasyon yeşerdiğinde, sektörünün ilk ve en köklü meslek örgütü haline gelecektir." ifadelerini kullandı.

Barut, gençlerin yoğun olarak kullandığı sosyal medyayı daha verimli hale getirmek ve olası sakıncalarından korumak için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatında sosyal medya okur yazarlığı derslerinin bulunmasının artık zorunluluk olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"SOSFED bu konuda MEB ile koordineli çalışmak suretiyle sosyal medya okur yazarı olan gençlerin yetişmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Hedeflerimiz arasında maddi imkanları olmayan ama yeteneği doğrultusunda sosyal medya alanında proje yapmak isteyen yazılımcı, içerik üreticisi ve post prodüksiyon alanında iştigal eden kişilere projelerini gerçekleştirme imkanı sunmak da bulunmaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Orhan