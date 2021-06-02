Sosyal medyada yer alan kediye şiddet haberleri yalan çıktı
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Sosyal medyada yer alan kediye şiddet haberleri yalan çıktı

Sosyal medyada yer alan kediye şiddet haberleri yalan çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sosyal medyada yer alan Denizli'de bir apartmanda kediye şiddet uygulandığı iddiası valilik tarafından yalanlandı.

Sosyal medyada yer alan Denizli'de bir apartmanda kediye şiddet uygulandığı iddiası valilik tarafından yalanlandı.

Denizli'de bir apartmanda kediye şiddet uygulandığı yönünde sosyal medya da yer alan haberlere ilişkin Denizli Valiliğinden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada ise olayın yaşandığına dair emareye rastlanılmadığını belirtti. Olayın yalan olduğuna dair valilik tarafından yapılan açıklamanın devamında ise "Hayvan Hakkı İhlali konusundaki haberlerle ilgili olarak; Denizli Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından yapılan çalışmalarda ve Denizli Veteriner Hekimleri Oda Başkanından alınan rapor neticesinde; böyle bir olayın meydana geldiğine dair emareye rastlanmamıştır" ifadeleri yer aldı.

(Fadıl Pişkin/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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