Sosyal Medyada Yeni Parfümlerinin Reklamını Yapan Kim Kardashian, 5 Dakikada 5 Milyon Dolar Kazandı

Adını marka haline getiren ve son zamanlarda başta güzellik olmak üzere pek çok sektörde boy gösteren Kim Kardashian, yeni parfüm serisinin tanıtımı için kendi vücudunu kullandı. Kardashian yeni parfümün reklamı için hiç para harcamadan 5 dakikada 5 milyon dolar kazandı.

5 DAKİKADA 5 MİLYON DOLAR

37 yaşındaki Kim Kardashian, yeni parfüm serisini piyasaya çıkardıktan sonra reklam için tek bir kuruş harcamadan 5 dakikada tam 5 milyon dolar kazandı. Normal koşullarda hatırı sayılır bir miktarda reklam gideri gerektiren bu tanıtım kampanyası için hiç para harcamayan Kardashian ve ekibi, sosyal medyanın gücünü kullandı.

PARFÜMLERİNİ VÜCUDUNDA TANITARAK PARA KAZANDI

Kim Kardashian, parfüm setinin tanıtımı için Instagram hesabından bir kaç fotoğraf paylaştı. Parfüm kutularını elinde tutarak ya da yanına koyarak verdiği pozları, takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı. Bu şekilde tanıtımı yapılan parfüm serisinin satışları patladı. Kardashian da bu pazarlama yöntemi sayesinde 5 dakikada 5 milyon dolar kazandı.