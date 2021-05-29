Sosyal medyada yeni dolandırıcılık: 'Çalınan hesaplarda terör propagandası yapılıyor'
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sosyal medyada yeni dolandırıcılık: 'Çalınan hesaplarda terör propagandası yapılıyor'

Sosyal medyada yeni dolandırıcılık: 'Çalınan hesaplarda terör propagandası yapılıyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ANKARA (İHA) – Instagram'da dolandırıcılar yeni bir yöntemle vatandaşları tuzaklarına çekiyor.

ANKARA (İHA) – Instagram'da dolandırıcılar yeni bir yöntemle vatandaşları tuzaklarına çekiyor. Çaldıkları hesaplardan ise terör propagandası yapıyorlar. Şimdiden binlerce vatandaş mağdur olmuş durumda.

Sosyal medya dolandırıcılık yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. Instagram üzerinden 'Telif hakkını ihlal ettiniz' yazılı bir mesaj gönderen dolandırıcılar, vatandaşların linke tıklamasıyla hesaplarını ele geçiriyor. Ele geçirilen hesaplardan ise ya para karşılığı hesabı geri vermeyi teklif ediyorlar ya da o hesaplar üzerinden terör propagandası yapıyorlar.

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün son dönemde derneğe yapılan müracaatlar arasında en çok bu dolandırıcılık yöntemine ilişkin müracaat geldiğini belirterek, "Instagram üzerinden çok farklı bir yöntemle dolandırıcılar binlerce kişi tuzaklarına düşürdüler. Bu yöntem Instagram hesaplarını mesaj yoluyla Instagram Telif Merkez, Instagram Kurumsal, Instagram Official birtakım hesap adı altında mesajlar göndermek suretiyle bu mesajlarda kişilerin hesaplarında telif hakkı ihlalleri gerçekleştiğine dair ve bu ihlalin önlenebilmesi amacıyla 24 saat içerisinde müracaat edilmesi ve gönderilen linke tıklanması şeklinde bir yöntem uygulanıyor. Bu yöntemle kişiler panik halinde bu linke tıklayarak telif hakkı sorununu önleme çabası içerisine giriyor. Tıklanmasıyla birlikte de kişilerin hesaplarını ele geçiyor bu dolandırıcılar. Hesap ele geçirme gerçekleştikten sonra çeşitli menfaat teklifleri yani para ödenmesi gibi veya bunun dışında yüksek takipçili hesaplar üzerinde birtakım dolandırıcılık faaliyetlerine yapmaya devam ediyorlar. Bunun yanı sıra bazı terör örgütleri, suç örgütleri açısından bu tip hesapların propaganda amaçlı kullanıldığına defalarca şahit olmuş durumdayız" dedi.

"Böyle bir durumla karşılaşınac ne yapılmalı?"

Binlerce kişinin mağdur olduğunu söyleyen Ergün, "Böyle durumlarla karşılaşan kişilerin konuyu ivedilikle öncelikli olarak BTK'nın internet sitesinde Instagram ve diğer sosyal medya şirketlerinin irtibat bilgileri vardır. Bu bilgiler sayesinde konuyu Instagram yönetimine bildirmeleri gerekmekte. İkinci olarak Cumhuriyet savcılıklarına konuyu intikal ettirip hesabı ele geçirilen kişilerin tespit edilmesi ve haklarında işlem yapılmasıyla ilgili taleplerde bulunabilirler. Yine Sulh Ceza Hakimliği nezdinde erişim engelleme hesaplarına yönelik aldırabilirler. Bunlar yapılmazsa eğer hesap hali hazırda kendilerinin gözükeceği için gayrihukuki işlemlerden sorumlu tutulma riskleri vardır. Dolayısıyla hiç vakit kaybetmeden bu önlemlerin alınması lazım" diye konuştu.

"Kendi arkadaşlarımızdan dahi gelmiş olduğunu görsek bağlantılara bunun teyidini yapmadan tıklamamız gerekiyor."

Dolandırıcıların tuzaklarına düşmemek için ne yapılması gerektiğini de anlatan Ergün, "Öncelikli olarak mesaj kısmına kendi arkadaşlarımızdan dahi gelmiş olduğunu görsek bağlantılara bunun teyidini yapmadan tıklamamız gerekiyor. Çünkü bu dolandırıcılar hesapları ele geçirdikten sonra bu sefer o hesap kullanıcısının arkadaş listesine kendisi göndermiş gibi mesajlar gönderip tuzaklarına düşürmek istiyor insanları. İkinci olarak Instagram güvenlik bloğunu çok sert tutmak lazım. Bu da ikili hatta üçlü güvenlik tedbirleri almakla mümkün olabiliyor" açıklamalarında bulundu. - ANKARA

Sosyal medyada yeni dolandırıcılık: 'Çalınan hesaplarda terör propagandası yapılıyor'
Sosyal medyada yeni dolandırıcılık: 'Çalınan hesaplarda terör propagandası yapılıyor'
Sosyal medyada yeni dolandırıcılık: 'Çalınan hesaplarda terör propagandası yapılıyor'
Sosyal medyada yeni dolandırıcılık: 'Çalınan hesaplarda terör propagandası yapılıyor'
Sosyal medyada yeni dolandırıcılık: 'Çalınan hesaplarda terör propagandası yapılıyor'
Sosyal medyada yeni dolandırıcılık: 'Çalınan hesaplarda terör propagandası yapılıyor'
Sosyal medyada yeni dolandırıcılık: 'Çalınan hesaplarda terör propagandası yapılıyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Aleyna Çakır davasında yeni gelişme
Aleyna Çakır davasında yeni gelişme
Vampir Sibel davasında tahliye kararına savcı itiraz etti
Vampir Sibel davasında tahliye kararına savcı itiraz etti
Sevgilisinin evinin 4'üncü katından düşen Derya olayın iç yüzünü anlattı: Kimse tarafından itilmedim
Sevgilisinin evinin 4'üncü katından düşen Derya olayın iç yüzünü anlattı: Kimse tarafından itilmedim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Devlet Bahçeli Antony Blinken Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Murat Boz Prens Harry Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Burak Yılmaz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sosyal medyada yeni dolandırıcılık: 'Çalınan hesaplarda terör propagandası yapılıyor' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.5.2021 10:22:44. #1.15#

title