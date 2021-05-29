Sosyal medyada yeni dolandırıcılık: 'Çalınan hesaplarda terör propagandası yapılıyor'

ANKARA (İHA) – Instagram'da dolandırıcılar yeni bir yöntemle vatandaşları tuzaklarına çekiyor.

ANKARA (İHA) – Instagram'da dolandırıcılar yeni bir yöntemle vatandaşları tuzaklarına çekiyor. Çaldıkları hesaplardan ise terör propagandası yapıyorlar. Şimdiden binlerce vatandaş mağdur olmuş durumda.

Sosyal medya dolandırıcılık yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. Instagram üzerinden 'Telif hakkını ihlal ettiniz' yazılı bir mesaj gönderen dolandırıcılar, vatandaşların linke tıklamasıyla hesaplarını ele geçiriyor. Ele geçirilen hesaplardan ise ya para karşılığı hesabı geri vermeyi teklif ediyorlar ya da o hesaplar üzerinden terör propagandası yapıyorlar.

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün son dönemde derneğe yapılan müracaatlar arasında en çok bu dolandırıcılık yöntemine ilişkin müracaat geldiğini belirterek, "Instagram üzerinden çok farklı bir yöntemle dolandırıcılar binlerce kişi tuzaklarına düşürdüler. Bu yöntem Instagram hesaplarını mesaj yoluyla Instagram Telif Merkez, Instagram Kurumsal, Instagram Official birtakım hesap adı altında mesajlar göndermek suretiyle bu mesajlarda kişilerin hesaplarında telif hakkı ihlalleri gerçekleştiğine dair ve bu ihlalin önlenebilmesi amacıyla 24 saat içerisinde müracaat edilmesi ve gönderilen linke tıklanması şeklinde bir yöntem uygulanıyor. Bu yöntemle kişiler panik halinde bu linke tıklayarak telif hakkı sorununu önleme çabası içerisine giriyor. Tıklanmasıyla birlikte de kişilerin hesaplarını ele geçiyor bu dolandırıcılar. Hesap ele geçirme gerçekleştikten sonra çeşitli menfaat teklifleri yani para ödenmesi gibi veya bunun dışında yüksek takipçili hesaplar üzerinde birtakım dolandırıcılık faaliyetlerine yapmaya devam ediyorlar. Bunun yanı sıra bazı terör örgütleri, suç örgütleri açısından bu tip hesapların propaganda amaçlı kullanıldığına defalarca şahit olmuş durumdayız" dedi.

"Böyle bir durumla karşılaşınac ne yapılmalı?"

Binlerce kişinin mağdur olduğunu söyleyen Ergün, "Böyle durumlarla karşılaşan kişilerin konuyu ivedilikle öncelikli olarak BTK'nın internet sitesinde Instagram ve diğer sosyal medya şirketlerinin irtibat bilgileri vardır. Bu bilgiler sayesinde konuyu Instagram yönetimine bildirmeleri gerekmekte. İkinci olarak Cumhuriyet savcılıklarına konuyu intikal ettirip hesabı ele geçirilen kişilerin tespit edilmesi ve haklarında işlem yapılmasıyla ilgili taleplerde bulunabilirler. Yine Sulh Ceza Hakimliği nezdinde erişim engelleme hesaplarına yönelik aldırabilirler. Bunlar yapılmazsa eğer hesap hali hazırda kendilerinin gözükeceği için gayrihukuki işlemlerden sorumlu tutulma riskleri vardır. Dolayısıyla hiç vakit kaybetmeden bu önlemlerin alınması lazım" diye konuştu.

"Kendi arkadaşlarımızdan dahi gelmiş olduğunu görsek bağlantılara bunun teyidini yapmadan tıklamamız gerekiyor."

Dolandırıcıların tuzaklarına düşmemek için ne yapılması gerektiğini de anlatan Ergün, "Öncelikli olarak mesaj kısmına kendi arkadaşlarımızdan dahi gelmiş olduğunu görsek bağlantılara bunun teyidini yapmadan tıklamamız gerekiyor. Çünkü bu dolandırıcılar hesapları ele geçirdikten sonra bu sefer o hesap kullanıcısının arkadaş listesine kendisi göndermiş gibi mesajlar gönderip tuzaklarına düşürmek istiyor insanları. İkinci olarak Instagram güvenlik bloğunu çok sert tutmak lazım. Bu da ikili hatta üçlü güvenlik tedbirleri almakla mümkün olabiliyor" açıklamalarında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı