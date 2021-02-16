Sosyal medyada yaptığı canlı yayında silah teşhirinde bulunan kişi gözaltına alındı

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Sosyal medya uygulaması üzerinden yaptığı canlı yayında silah teşhirinde bulunan şüpheli, Ankara'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ruhsatsız silah bulunduran veya silahları sosyal medyadan teşhir eden kişilerle ilgili çalışma başlattı.

Bu kapsamda Eren B'nin sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında silah teşhirinde bulunduğu tespit edildi.

Zanlının Bahçelievler'deki bir otelde konakladığını belirleyen ekipler, otele operasyon düzenledi.

Operasyonda, Eren B. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, pompalı tüfek, tabanca, 27 adet dolu fişek ve 50 mermi ele geçirildi.

Öte yandan 14 ayrı suçtan kaydı bulunan şüphelinin cezaevinden çıktıktan sonra ailesiyle birlikte yaşamaya başladığı dönemde evindeki fırın ve televizyonu çalarak uyuşturucu aldığı, teşhirini yaptığı ruhsatsız silahları ise çalıştığı iş yerinin sahibinin evinden çaldığı belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı