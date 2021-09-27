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Sosyal medyada yakıldığı iddia edilen köpeğe araba çarpmış

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sosyal medyada yakıldığı iddia edilen köpeğe araba çarpmış

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yol kenarında ölü olarak bulunan köpeğin yakıldığına dair haberlerin sosyal medyada paylaşılması ve hayvanseverlerin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, zabıta ve veteriner hekim denetiminde yaptıkları incelemede;

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yol kenarında ölü olarak bulunan köpeğin yakıldığına dair haberler in sosyal medyada paylaşılması ve hayvanseverlerin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, zabıta ve veteriner hekim denetiminde yaptıkları incelemede; köpeğin yakılmadığı 10-12 önce araba çarpması sonucu öldüğünü belirledi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir-Antalya karayolunun 1. kilometresindeki göl kıyısındaki yol kenarında bir köpek ölüsünü gören hayvanseverler, otlar üzerinde dökülmüş tüylerini fark ettikleri köpeğin yakıldığını düşünerek tepki gösterdi. Köpek ölüsünün fotoğraf ve videolarını çekerek sosyal medya hesaplarından paylaşan hayvanseverlerin ihbarı üzerine Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adrese gelirken zabıta ekiplerine de durum bildirildi. Yapılan fotoğraflamaların ardından olay yerine veteriner hekim de çağrıldı. Polis ve zabıta ekiplerinin eşliğinde veteriner hekimin yaptığı inceleme sonucunda köpeğin arka ayaklarında ve kafatasında kırıklar tespit edildi. Araba çarpması sonucu köpeğin öldüğü belirlenen inceleme sonucunda, köpeğin ölüm şeklinin de kokuşma ve kurtlanma olduğu ve leşin 10-12 günlük olduğu yönünde tutanak tanzim edildi. Köpeğin herhangi bir kişi ya da kişiler tarafından yakılmadığının da tespit edildiğinin yer aldığı tutanak üzerine köpeğin leşi belediye ekipleri tarafından derin bir çukura gömülmek üzere yol kenarından kaldırıldı.

Veteriner Hekim Yusuf Gülali Gökten gazetecilere yaptığı açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin talebi üzerine adrese gelerek ölü köpeğin incelendiğini ifade etti. Veteriner Gökten, "Hemen yol kenarında bulunan ölü köpeğin yaptığımız incelemede, arka ayakları ile kafatasında kırıklar olduğunu tespit ettik. Bedenindeki kokuşma ve kurtlanma sebebiyle de yaklaşık 10-12 önce araç çarpması sonucu öldüğünü belirledik. Yani, yaptığımız incelemede herhangi bir yanık ya da yakılma olayı söz konusu değil. Öyle bir bulgu da yok zaten. Köpeğin tüylerinin siyah renk olması ve otlar üzerinde de dökülen tüylerinden dolayı yakılmış olabileceği düşünülmüş. Yanık olsa ette de kararma olurdu, böyle bir durum söz konusu değil. Durumu polis ve zabıta ekiplerimizle tespit edip tutanak altına aldıktan sonra ölü köpeği buradan kaldırılması için belediye ekiplerimiz gelecek ve gömülecek. Çünkü burada kalması da hem hoş değil hem de insanların gördüğü zaman yanılmaması adına doğru değil" diye konuştu. - KONYA

Sosyal medyada yakıldığı iddia edilen köpeğe araba çarpmış

Sosyal medyada yakıldığı iddia edilen köpeğe araba çarpmış

Sosyal medyada yakıldığı iddia edilen köpeğe araba çarpmış

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