Sosyal medyada tepki toplayan video ile ilgili konuşan ses sanatçısı: Sanat müziği korosunda Yıldız Tilbe söyleyemezsiniz

Ses Eğitmeni ve Sanatçısı Sinem Eğindik, Haberler.com'un YouTube kanalına konuk oldu. Sosyal medyada yayılan Türk Sanat Müziği korosunun görüntüleri hakkında konuşan Eğindik, "Sanat müziği korosunda Yıldız Tilbe söyleyemezsiniz, her müziğin kendine ait nüansları var" ifadelerinde bulundu.

Haberler.com, YouTube kanalında birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor. Stüdyomuza konuk olup Dilara İncebacak'ın sorularını yanıtlayan Ses Eğitmeni ve Sanatçısı Sinem Eğindik, her müzik türünün kendisine has nüansları olduğunu ve kuralsız hareket etmenin emeğe saygısızlık olduğunu söyledi.

Sosyal medyada viral olan o video hakkında da konuşan Eğindik, yapılanın çok yanlış olduğunu söyledi.

İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN