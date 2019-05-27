Sosyal medyada uyuşturucu özendirmeye gözaltı
Samsun'da sosyal medya üzerinden uyuşturucuyu özendirici paylaşım yaptığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Samsun'da sosyal medya üzerinden uyuşturucuyu özendirici paylaşım yaptığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı sanal devriye ekipleri internette bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden uyuşturucuyu özendirici paylaşım yaptığı ileri sürülen F.Ç.'yi (29) yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesine sevk edilen F.Ç. çıkardığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
Kaynak: İHA
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