Sosyal medyada uygunsuz paylaşımlar yapan şüphelilerin kimlikleri belirlendi
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Sosyal medyada uygunsuz paylaşımlar yapan şüphelilerin kimlikleri belirlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sosyal medyada uygunsuz paylaşımlar yapan şüphelilerin kimlikleri belirlendi

Sosyal medya üzerinden "12 Nisan" etiketi ile "tecavüz günü" paylaşımı yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik başlatılan soruşturmada 2 kişi tespit edildi.

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Sosyal medya üzerinden "12 Nisan" etiketi ile "tecavüz günü" paylaşımı yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik başlatılan soruşturmada 2 kişi tespit edildi. Zanlılardan biri yakalanırken diğerinin Covid-19 tanısından dolayı gözaltı işleminin yapılamadığı öğrenildi.

Dün sosyal medya platformlarındaki kullanıcıların büyük tepkisine yol açan söz konusu paylaşımlar, polisi de harekete geçirdi. Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan duyuruda, "Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medya ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütmektedir. 12 Nisan 2021 tarihinde sosyal medya platformları üzerinden #12Nisan etiketi adı altında paylaşımlar yapılmaktadır. Bu paylaşımlar içerikleri itibariyle sosyal medya terörüdür. Bu tür paylaşımlara asla müsaade edilmeyecektir. Bu etiket adı altında suç işleyen hesaplar tespit edilerek gerekli soruşturmalar başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Yapılan çalışmalarda İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu olumsuz paylaşımlarda bulunan 2 şüpheliyi belirledi. Kimlik bilgileri siber polisince tespit edilen şüphelilerden G.H.'nın Sarıyer'de yaşadığı belirlendi. Evinde yakalanan G.H.'nın, 18 yaşından küçük olduğu öğrenilirken, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Tepki toplayan paylaşımlar yaptığı ileri sürülen diğer şüphelinin ise Covid-19 salgınına yakalandığı ve karantinada olduğu anlaşıldı. Eve giden polisin, karantina nedeniyle zanlıya gözaltı işlemini gerçekleştirmediği öğrenildi.

Yakalanan G.H. ise polisteki ifade işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Yaşı 18'den küçük şüphelinin, tepki çeken söz konusu paylaşımı şaka amaçlı yaptığını söylediği iddia edildi. Zanlı, savcılıkça tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Siber polisinin olayla ilgili başlatılan soruşturması devam ederken, paylaşımları başlatan isimlerin yakalanması için operasyonların sürdüğü kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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