Sosyal Medyada Ünlü Olan Güzel Hostes İstifa Edip Cinsel İçerikli Film Yıldızı Oldu

British Airways isimli havayolu şirketinde hostes olarak çalışan 27 yaşındaki Laura Birbeck, cinsel içerikli film yıldızı olmak için yorucu işini bırakarak farklı bir hayata atıldı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK HAYRAN KİTLESİ EDİNDİ

Worcester'da yaşayan genç kadın, hostes olarak dünyayı dolaşıyor ve sosyal medya hesabından üniformalı fotoğraflarını paylaşıyordu. Özel bir hayran kitlesine sahip olan genç hostes, kariyer değişikliği sonrası sevenlerinin sayısını artırdı.

ARKADAŞI "ŞAŞIRMADIM, HEP BUNUNLA İLGİLİYDİ" DEDİ

Eski bir meslektaşı Laura için, "Bu işe girdiğine hiç şaşırmadım çünkü hep bunu yapmakla ilgileniyordu" dedi. Hostesin arkadaşı, geçen sene birlikte çalıştıklarında yanında daima laptop'ını taşıdığını ve işten sonra otel odasında bilgisayarının kamerasını açıp cinsel performans sergilediğini anlattı.

"DAHA İYİ KAZANIYORUM"

Laura yaptığı açıklamada, "Webcam modelliği yapınca kendimi stressiz hissettim. İstediğim zamanlar çalışıyor ve kendimi rahat hissediyorum" dedi. Bir hostes olarak kendine zaman ayıramadığını ve finansal olarak daha az kazandığını söyleyen kadın, arkadaşlarının da kariyer değişimine destek olduklarını sözlerine ekledi.

ŞİRKET YORUM YAPMADI

British Airways, Laura Birbeck'in eski çalışanları olup olmadığıyla ilgili yorum yapmayı reddetti. Webcam kızları, seyircilerin para karşılığı aldıkları jetonlarla ödeme yapmaları üzerine kamera karşısında canlı yayında soyunarak ya da ilişkiye girerek pazar kazanıyor.