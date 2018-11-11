Balıkesir'de Uçak Düştüğü İddiaları Ekipleri Harekete Geçirdi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi yakınlarında uçak düştüğü yönünde sosyal medyadan yayılan iddialar üzerine ekipler arama ve kurtarma çalışması başlattı. Yetkililer olayın olduğu saatte herhangi bir askeri uçuş ve ilaçlama uçuşu olmadığını kaydetti. Radar görüntülerinin de kontrol edildiği olayda düşen uçağın izine rastlanmadı.

EKİPLER ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Kepsut ilçesinden Ayvalık'a gelen iki vatandaşın bir uçağın düştüğüne ilişkin cep telefonundan çektiklerini öne sürdükleri görüntüler sosyal medyada yoğun paylaşılınca Ayvalık Jandarma Komutanlığı ile Büyükşehir Belediyesine bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekiplerce araştırma başlatıldı.

KIRSAL BÖLGELERDE YOĞUN ARAMALAR YAPILIYOR

Ekiplerin görüntüleri çeken vatandaşlara ulaştığı öğrenilirken, arama çalışmalarının Çakmak ve Kırcalar kırsal mahallelerinde yoğunlaştığı bildirildi. Herkes düşen uçağın akıbetini merak ederken, yetkililer olayın olduğu saatte herhangi bir askeri uçuş ve ilaçlama uçuşu olmadığını kaydetti.

Radar görüntülerinin de kontrol edildiği olayda düşen uçağın izine rastlanmadı.