Sosyal medyada Türk pasaportunu aşağıladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sosyal medyada Türk pasaportunu aşağıladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı

Sosyal medyada Türk pasaportunu aşağıladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı
Anadolu Ajansı / Ali Cevahir Aktürk - Haberler | Güncel

Sosyal medya hesaplarından Türk pasaportuna yönelik aşağılayıcı ifadeler içeren video paylaştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Sosyal medya hesaplarından Türk pasaportuna yönelik aşağılayıcı ifadeler içeren video paylaştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, TikTok isimli sosyal medya platformunda Türk pasaportunu aşağılayıcı ifadeler içeren video yayınladığı tespit edilen 2 şüpheli hakkında "devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen K.Y.Ö. ile N.Y., gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen 2 şüpheli, soruşturmayı yürüten savcılığa ifade verdi.

Şüpheli K.Y.Ö. ifadesinde, söz konusu videoyu kız arkadaşı olan diğer şüpheli N.Y. ile birlikte hazırlayarak paylaştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu ve Türk bayrağını aşağılama, küçümseme ve değersizleştirme gibi bir amacımız yoktu.Yapmış olduğumuz video, farklı kişilerce bilgimiz dışında diğer sosyal medya platformlarında sanki Türk pasaportuna, Türk bayrağına hakaret ediyormuşuz gibi paylaşıldı. Bundan dolayı bir infial oluştu. Yanlış anlaşıldığımız için çok pişmanız. Bundan dolayı özür diliyoruz. Hemen paylaşımı kaldırdık. Vatanını ve milletini seven insanlarız. Suç işleme kastımız yoktu."

Savcılık, ifadelerini aldığı 2 şüpheliyi, "devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçunu işledikleri gerekçesiyle adli kontrol altına alınmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, 2 şüphelinin "yurt dışına çıkmamak" ve "imza atma" şartını içeren adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına karar verdi.

Öte yandan şüphelilerin sosyal medya hesaplarından yayınladıkları videoda, pasaportun fırın eldiveni, kitap ayracı ve bardak altlığı olarak kullanıldığı tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cevahir Aktürk

Türk pasaportunu aşağıladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilere adli kontrol
Türk pasaportunu aşağıladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilere adli kontrol
Mehmetçik aman vermiyor! 3 PKK'lı teröristin havaya uçtuğu anlar kamerada
Mehmetçik aman vermiyor! 3 PKK'lı teröristin havaya uçtuğu anlar kamerada
Ece Erken, sosyal medya fenomeni Reynmen'e tazminat davası açtı
Ece Erken, sosyal medya fenomeni Reynmen'e tazminat davası açtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Derya Yanık Vedat Bilgin Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ezgi Mola Hakan Altun Hande Erçel Aleyna Tilki
Spor Ömer Ali Cüneyt Çakır Mete Kalkavan Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sosyal medyada Türk pasaportunu aşağıladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 12:37:00. #1.14#

title