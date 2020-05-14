Sosyal medyada toplanan gençler, ihtiyaç sahiplerinin gönlüne dokunuyor
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Sosyal medyada toplanan gençler, ihtiyaç sahiplerinin gönlüne dokunuyor

Hakkari'de sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen gençler, kendi imkanlarıyla aldıkları yardımları, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

Sosyal medyada toplanan gençler, ihtiyaç sahiplerinin gönlüne dokunuyor
14.05.2020 22:41 | Son Güncelleme: 14.05.2020 22:44

Hakkari'de sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen gençler, kendi imkanlarıyla aldıkları yardımları, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

Sosyal medyada bir araya gelen gönüllü gençler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iftar çadırlarının kurulamamasından dolayı ihtiyaç sahibi aileler için yardım kampanyası başlattı.

Gençler, kendi imkanlarıyla aldıkları, içinde nakdi yardımın bulunduğu zarf, gıda malzemesi, ev eşyası, oyuncak ve elbiselerin yer aldığı paketleri ailelerin evlerinde teslim ederek gönüllerine dokunuyor.

Kampanyayı başlatan gençlerden Hamdullah Kaya, yaptığı açıklamada, özelikle son 2 ayda hem dünyada hem de Türkiye'de virüsten dolayı maddi anlamda sıkıntıların yaşandığını söyledi.

Hakkarili gençler olarak kendi aralarında bir şeyler yapmak istediklerini ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarla sosyal medyada tanışıp, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya çalışıyoruz. Bu konuda bizlere yardımcı olmak isteyen herkesin desteklerini bekliyoruz. Mübarek ramazan ayındayız, filtrelerinizi, zekatlarınızı maddi durumu iyi olmayan ailelere verirsek onlara büyük destek sağlarız. Bizlere sosyal medyada 'Hakkarim Yardım' sayfasından ulaşabilirler."

Sosyal medyada toplanan gençler, ihtiyaç sahiplerinin gönlüne dokunuyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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