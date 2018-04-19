Sosyal Medyada Terör Propagandasına Tutuklama

Sosyal Medyada Terör Propagandasına Tutuklama

Samsun'da, sosyal medyadan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) propagandasını yaptığı ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddia edilen zanlı tutuklandı.

Sosyal Medyada Terör Propagandasına Tutuklama

Samsun'da, sosyal medyadan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) propagandasını yaptığı ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddia edilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Özgür Şahin'in Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

FETÖ/PDY propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şahin, 17 Nisan'da Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

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