Sosyal Medyada Terör Propagandasına Tutuklama

Ağrı'nın Patnos ilçesinde sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.



Patnos Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından terör propagandası yaptıkları belirlenen Muhammet Y, Bayram T, Fecri O. ve Cumali T. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



Zanlılar, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli cezaevine gönderildi.