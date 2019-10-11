Sosyal medyada terör propagandasına gözaltına

Sosyal medyada terör propagandasına gözaltına

ADIYAMAN'da sosyal medyada, Barış Pınarı Harekatı aleyhinde paylaşımlarda bulunup, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 1 şüpheli, gözaltına alındı.

11.10.2019 17:01
Sosyal medyada terör propagandasına gözaltına

ADIYAMAN'da sosyal medyada, Barış Pınarı Harekatı aleyhinde paylaşımlarda bulunup, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 1 şüpheli, gözaltına alındı.

Polis, kent merkezinde yaşayan F.K.'nin sosyal medyada, Barış Pınarı Harekatı'nı  itibarsızlaştırmaya yönelik paylaşımlar ile terör örgütü propagandası yaptığını belirledi. Şüpheli tespit edilen evinde, gözaltına alındı. F.K.'nin sorgusu sürüyor.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et