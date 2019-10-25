Sosyal medyada terör propagandasına gözaltı

25.10.2019 10:42

Siirt'in Kurtalan ilçesinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle bir şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK lehine paylaşımlarda bulunarak, propaganda yaptığı ileri sürülen L.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.

İlçedeki bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA