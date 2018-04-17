Sosyal Medyada Terör Propagandasına Gözaltı

Samsun'da, sosyal medyadan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu ettiği iddia edilen şüpheli, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyerek Özgür Ş'yi gözaltına aldı.

FETÖ/PDY propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddia edilen şüpheli, emniyete götürüldü.