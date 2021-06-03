Sosyal medyada terör propagandasına 3 gözaltı

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonucunda sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 3 kişiyi tespit etti. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; dijital materyaller ve yasak yayınlar ele geçirildi. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan