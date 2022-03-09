Sosyal medyada terör propagandasına 2 gözaltı
Demirören Haber Ajansı - Taha Ayhan - Güncel
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MALATYA'nın Battalgazi ve Arguvan ilçelerinde, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 2 kişi, gözaltına alındı.
ARGUVAN, MALATYA (DHA) - MALATYA'nın Battalgazi ve Arguvan ilçelerinde, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 2 kişi, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasının yapıldığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, operasyonla 2 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmada sorgusuna başlandı.
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Güncel