Sosyal medyada terör propagandasına 2 gözaltı - Haberler

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Sosyal medyada terör propagandasına 2 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Taha Ayhan - Güncel
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Sosyal medyada terör propagandasına 2 gözaltı

MALATYA'nın Battalgazi ve Arguvan ilçelerinde, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 2 kişi, gözaltına alındı.

ARGUVAN, MALATYA (DHA) - MALATYA'nın Battalgazi ve Arguvan ilçelerinde, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 2 kişi, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasının yapıldığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, operasyonla 2 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmada sorgusuna başlandı.


Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Güncel

Arguvan, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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