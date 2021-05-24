Sosyal medyada terör propagandasına 2 gözaltı

KOCAELİ'de, jandarma ekibinin sosyal medyadan bölücü terör örgütünün propagandası yaptığını belirlediği 2 kişi, gözaltına alındı.

KOCAELİ'de, jandarma ekibinin sosyal medyadan bölücü terör örgütünün propagandası yaptığını belirlediği 2 kişi, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyadan PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen E.Ç. ve T.Ç. ile ilgili işlem başlattı. Başiskele ilçesinde yaşayan 2 kişi, belirlenen adreslerindeki evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir