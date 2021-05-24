Sosyal medyada terör propagandasına 2 gözaltı
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Sosyal medyada terör propagandasına 2 gözaltı

Sosyal medyada terör propagandasına 2 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Güncel

KOCAELİ'de, jandarma ekibinin sosyal medyadan bölücü terör örgütünün propagandası yaptığını belirlediği 2 kişi, gözaltına alındı.

KOCAELİ'de, jandarma ekibinin sosyal medyadan bölücü terör örgütünün propagandası yaptığını belirlediği 2 kişi, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyadan PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen E.Ç. ve T.Ç. ile ilgili işlem başlattı. Başiskele ilçesinde yaşayan 2 kişi, belirlenen adreslerindeki evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.


Sosyal medyada terör propagandasına 2 gözaltı
Sosyal medyada terör propagandasına 2 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir

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