Sosyal medyada terör propagandası yapan şahıs gözaltına alındı
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Sosyal medyada terör propagandası yapan şahıs gözaltına alındı

Zonguldak'ta sosyal medya hesabından FETÖ terör örgütü propagandası yapmak ve devlet büyüklerine hakaret ettiği tespit edilen 1 kişi Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı.

Sosyal medyada terör propagandası yapan şahıs gözaltına alındı
20.05.2020 16:14 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:14

Zonguldak'ta sosyal medya hesabından FETÖ terör örgütü propagandası yapmak ve devlet büyüklerine hakaret ettiği tespit edilen 1 kişi Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesine bağlı ekipler sosyal medyada terör propagandası yapanların tespitleri için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Jandarma ekipleri sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığını ve devlet büyüklerine hakaret ettiğini tespit ettikleri Rafet Ç.'yi sabah saatlerinde Devrek ilçesi Mahmutoğlu köyündeki evinde gözaltına aldı. Jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınan Rafet Ç., 'terör örgütü propagandası yapmak ve devlet büyüklerine hakaret' iddiasıyla Zonguldak Adliyesi'ne getirildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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