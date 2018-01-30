Sosyal Medyada Terör Propagandası Yapan Öğrenci Tutuklandı
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Sosyal Medyada Terör Propagandası Yapan Öğrenci Tutuklandı

Sivas’ta, sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü propagandası yapan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan üniversite öğrencisi tutuklandı.

Sosyal Medyada Terör Propagandası Yapan Öğrenci Tutuklandı

Sivas'ta, sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü propagandası yapan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan üniversite öğrencisi tutuklandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasının ardından yaptığı çalışmada üniversite öğrencisi Ç.G.'nin sosyal medya hesaplarından terör propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiğini tespit etti. Gözaltına alınan üniversite öğrencisi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Üniversite öğrencisi Ç.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - SİVAS

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