Sosyal medyada terör propagandası yapan kişiye gözaltı
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Sosyal medyada terör propagandası yapan kişiye gözaltı

Sosyal medyada terör propagandası yapan kişiye gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığını belirledi. İsmi açıklanmayan şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan

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