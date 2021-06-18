Sosyal medyada terör propagandası yapan kişiye gözaltı

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığını belirledi. İsmi açıklanmayan şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan