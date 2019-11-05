Sosyal medyada terör propagandası yapan 4 kişi yakalandı

Sosyal medyada terör propagandası yapan 4 kişi yakalandı

Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 4 kişi yakalandı.

05.11.2019 10:59
Sosyal medyada terör propagandası yapan 4 kişi yakalandı

Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 4 kişi yakalandı.


Gaziantep polisinin PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Yapılan aramalarda, (2) adet 9 mm. tabanca fişeği ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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