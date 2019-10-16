Sosyal medyada terör propagandası şüphelileri adliyede

16.10.2019 09:58

Bursa'da, sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili PKK/YPG terör örgütünün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar arasında bulunan ve yaşı 18'den küçük olduğu belirtilen şüpheli, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. İkisi kadın diğer 8 zanlı ise adliyeye getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen bir şüpheli de çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA