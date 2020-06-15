Sosyal medyada terör propagandası operasyonu: 9 gözaltı DENİZLİ'de, sosyal medyada PKK/KCK ve MLKP terör örgütlerinin propagandası yaptığı gerekçesiyle 9 kişi gözaltına alındı.

DENİZLİ'de, sosyal medyada PKK/KCK ve MLKP terör örgütlerinin propagandası yaptığı gerekçesiyle 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK ve Marksist-Leninist Komünist Parti (MLKP) terör örgütlerinin propagandası yaptığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi. 9 ayrı adrese yapılan operasyon kapsamında, PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle 8 kişi, MLKP'nin propagandası yaptığı gerekçesiyle 1 kişi olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan 9 kişi, savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA