Sosyal medyada terör propagandası operasyonu: 9 gözaltı
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Sosyal medyada terör propagandası operasyonu: 9 gözaltı

DENİZLİ'de, sosyal medyada PKK/KCK ve MLKP terör örgütlerinin propagandası yaptığı gerekçesiyle 9 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyada terör propagandası operasyonu: 9 gözaltı
15.06.2020 16:36 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:36

DENİZLİ'de, sosyal medyada PKK/KCK ve MLKP terör örgütlerinin propagandası yaptığı gerekçesiyle 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK ve Marksist-Leninist Komünist Parti (MLKP) terör örgütlerinin propagandası yaptığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi. 9 ayrı adrese yapılan operasyon kapsamında, PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle 8 kişi, MLKP'nin propagandası yaptığı gerekçesiyle 1 kişi olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan 9 kişi, savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA

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