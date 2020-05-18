Sosyal medyada terör örgütüne destek iddiasıyla iki kişi Ayvalık'ta gözaltına alındı
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Sosyal medyada terör örgütüne destek iddiasıyla iki kişi Ayvalık'ta gözaltına alındı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir terör örgütünü destekledikleri iddiasıyla Taylan Kulaçoğlu ve Hakan Gülseven gözaltına alındı.

Sosyal medyada terör örgütüne destek iddiasıyla iki kişi Ayvalık'ta gözaltına alındı
18.05.2020 03:40 | Son Güncelleme: 18.05.2020 03:40

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir terör örgütünü destekledikleri iddiasıyla Taylan Kulaçoğlu ve Hakan Gülseven gözaltına alındı.

Kulaçoğlu ve aslen Ayvalıklı olan Hakan Gülseven'in evinde de polis arama yaptı.

Taylan Kulaçoğlu'nu desteklediği ileri sürülen Hakan Gülseven hakkında, nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı tarafından, "Suç İşlemeye Tahrik ve Suçu ve Suçluyu Övme" suçlarından dolayı soruşturma başlatıldı, Gülseven adli işlem için aynı soruşturma kapsamında, Taylan Kulaçoğlu'da bir terör örgütünün sosyal medyada propagandası yapmaktan gözaltına alınarak Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Kulaçoğlu'nun avukat Dilara Kara, sosyal medya hesabından "Taylan Kulaçoğlu, ifade işleminin tamamlanmasının ardından bırakılacaktı. Ancak, yarın adliyeye sevk edileceğini öğrendim" paylaşımı yaptı Kulaçoğlu'nun ardından bir derginin genel yayın yönetmeni olan Hakan Gülseven'de gözaltına alındığını sosyal medyadan duyurdu.

Sorgulamalarının ardından Ayvalık Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Kulaçoğlu ve Gülseven, daha önce bir sosyal medya hesabında yaptıkları iddia edilen terör propagandası suçlaması nedeniyle Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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