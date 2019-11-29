Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapanlara operasyon

29.11.2019 16:18 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:22

Bitlis'te sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.



Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 9 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "29 Kasım 2019 günü 9 ayrı noktada eş zamanlı olarak operasyon icra edilmiştir. Operasyonda 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 3 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir. Operasyonda yapılan aramalarda; 1 AK-47 Kaleşnikof Piyade tüfeği, 3 ruhsatsız av tüfeği, 26 adet av tüfeği fişeği, 1 adet 7,62 mm fişek, 8 adet 9 mm fişek, 8 cep telefonu, 8 sim kart, 2 flash bellek, 1 CO, 2 teyp kaseti, 1 adet 9 örgüt mensubunu gösterir fotoğraf ve 1 dürbün ele geçirilmiştir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA