Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapanlara gözaltı

Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapanlara gözaltı

Çanakkale'de, sosyal medya hesaplarından 'Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili PKK/YPG terör örgütünün propagandasını yapan ve çeşitli paylaşımlarda bulunan 2 zanlı gözaltına alındı.

16.10.2019 15:44
Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapanlara gözaltı

Çanakkale'de, sosyal medya hesaplarından 'Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili PKK/YPG terör örgütünün propagandasını yapan ve çeşitli paylaşımlarda bulunan 2 zanlı gözaltına alındı.


Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan kararla, dün akşam Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda ikamet ettikleri adreste yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı.


Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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