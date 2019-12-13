Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan kişi yakalandı
Haberler » Güncel » Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan kişi yakalandı - Haber

Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan kişi yakalandı

Van'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen kişi gözaltına alındı.

13.12.2019 17:58 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:58
Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan kişi yakalandı

'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen kişi gözaltına alındı.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen kişi gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler