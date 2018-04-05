Sosyal Medyada Terör Örgütü Propagandası İddiası

Samsun'da, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili sosyal medya hesabından terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlarla terör örgütlerinin propagandasını yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Murat Ç'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.